Пловцы школы олимпийского резерва в Астане остались без места тренировок

Будущим казахстанским олимпийцам негде тренироваться.

В Астане юные пловцы школы олимпийского резерва остались не у дел. Бассейн, в котором они занимались, закрыли на ремонт. По словам чиновников, мера эта вынужденная. В здании давно не проводилась реконструкция, и плавать там просто опасно. Однако альтернативный вариант спортивной школе оказался не по карману, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Еще до недавнего времени во Дворце спорта "Казахстан" тренировались дети школы олимпийского резерва. В будущем они могли претендовать на места в сборной страны по плаванию. Однако сейчас спортивная карьера юных дарований под угрозой. Почти полгода бассейн пустует. Объект закрыли по простой причине: здание технически непригодно к эксплуатации, нужна реконструкция.

Минаш Умарова:

- На сборы наши спортсмены ездят в Актобе. Там бассейн есть, а у нас нет. В столице Казахстана нет бассейна у спортшколы по водным видам спорта.

Выход, впрочем, нашли быстро. Предоставили бассейн в ледовом дворце "Барыс". Правда, всего на 6 месяцев, и срок этот уже истек. А денег у школы олимпийского резерва больше нет. Руководство же дворца "Барыс" отстранилось, видимо, посчитав, что принцип спасения плавающих примерно такой же, как и у утопающих.

Баян Алдабергенова, руководитель управляющей компании:

- Вы поймите нас тоже, это бюджетный объект, государственный объект. Есть определенные правила. Поэтому мы тоже должны придерживаться этих правил. Сейчас мы ожидаем, что договор заключим с вашей школой, и дальше вы также будете в том же режиме работать.

В самой школе олимпийского резерва надеются на столичный акимат. Ведь их бюджет формируют городские чиновники. И именно от них зависит, будут ли дети тренироваться. Аренда только одного бассейна в "Барыс-арене" превышает 36 миллионов тенге в месяц.

Берик Маржикпаев, зам. руководителя управления культуры и спорта г. Астаны:

- На март месяц заседание бюджетной комиссии. Мы, представители управления культуры и спорта, будем просить, потому что мы понимаем, что у четвертой школы бюджет ограничен же. В этой связи будем ходатайствовать, чтобы увеличили бюджет.

Руководство школы олимпийского резерва еще в октябре предупреждало акимат о своих проблемах. Однако никаких мер по этому поводу не приняли.

К ремонту в спорткомлексе "Казахстан" пока так и не приступили. Хотя изначально утверждали, что уже в марте бассейн вновь распахнет свои двери. Сейчас же срок перенесли на сентябрь, и даже это еще не окончательно. Сегодня стало известно, что ответственные даже не начали готовить необходимые документы.

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