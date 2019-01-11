Павлодарцы обеспокоены возможным закрытием реабилитационного центра

Единственный в регионе детский реабилитационный центр существует уже больше 20 лет.

Худшая новость для родителей заболевших детей - так говорят павлодарцы о закрытии единственного в регионе детского реабилитационного центра. Сейчас в учреждении еще продолжают принимать больше сотни пациентов ежедневно, оказывая целый спектр медицинских услуг, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Единственный в регионе детский реабилитационный центр существует уже больше 20 лет. Только за одну рабочую смену местные врачи обслуживают свыше сотни пациентов. В основном, это дети из категории социально уязвимых слоев населения. Здесь они получают комплекс процедур, которых нет ни в одной поликлинике Павлодара. И главное – абсолютно бесплатно.

Нурсулу Бастемиева:

"У дочери проблемы с ухом. В поликлинике нам ничем не помогли, хотя кололи и, вроде как, лечили. А потом выдали направление в этот центр. Сегодня прошли процедуры, стало лучше. Не знаю даже, что бы я делала без здешних врачей".

Слухи о возможном закрытии центра появились в начале этого года. Обеспокоенные родители забили тревогу. Лишиться уникального в своем роде учреждения – худшее, что могут себе представить мамы и папы. Даже услуги профилактического массажа родителям придется оплачивать самостоятельно.

Татьяна Губерт:

"Только если нанимать частных массажистов, но это дорого, конечно. У нас одна мама работает. Так что, нам приходится ходить сюда – тут намного дешевле, чем в частном".

Главный врач реабилитационного центра заявила, что учреждение, в штате которого почти 60 человек, работает в обычном режиме. Задержек по заработной плате нет, и отбоя от пациентов тоже.

Фарида Туракбаева, главврач центра:

"Вопрос о закрытии нигде не стоял, просто у нас впервые за все это время не разыгрывался конкурс. Вот, сейчас он в ближайшие дни разыгрывается. То есть, возможно, вся ситуация связана с тем, что конкурс по финансированию у нас прошел чуть позже".

Годовой бюджет центра – чуть больше 60 млн тенге. Ранее его хотели передать в конкурентную среду, но желающих выкупить не нашлось.

Ораз Мукашев, глава областного управления здравоохранения:

"Поликлиники, естественно, тоже будут развивать каждый на своем уровне эти услуги, но на тот период, пока этой услуги нет, они будут заключать договор с нашим реабилитационным центром. Они будут заключать договор с реабилитационным центром и оплачивать за эти процедуры уже из своего подушевого тарифа".

Пациенты обслуживаются в центре по направлению из поликлиник. И в случае, если медицинские организации станут лечить прикрепленных к ним горожан самостоятельно, реабилитационный центр опустеет, и весь спектр оказываемых услуг останется невостребованным.

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