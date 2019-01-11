Жители Акмолинской области протестуют против цеха по переработке столичного мусора

Они уверены, что такое соседство отравит им жизнь и даже приведет к экологической катастрофе.

Жители села под Астаной скандалят из-за цеха по сортировке мусора. Его хотят возвести недалеко от жилых домов. Вот только сельчане сразу возмутились. Они уверены, что такое соседство отравит им жизнь и даже приведет к экологической катастрофе, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Недалеко от столицы территория в два гектара огорожена железным забором неспроста. Здесь планируют построить мусоросортировочный цех. Но такое соседство сельчан пугает. Расположен он всего в двух километрах от Коянды. Поэтому люди считают, что это место точно не для мусора.

Общественные слушания, на которых рассказывали обо всех плюсах будущего цеха по сортировке мусора, довели жителей до истерики. Одна только мысль, что они могут лишиться свежего воздуха, заставила сельчан кипеть от гнева. Ведь Коянды и без того регулярно накрывает смрад со столичной свалки, которая расположена тоже в их стороне.

Представители компании по сортировке мусора пытались убедить сельчан, что портить воздух они не будут. Крайне аккуратно из мусорных пакетов отберут металл, стекло и пластик, а остальное тут же отвезут на полигон. Но эти слова вызвали лишь вопросы.

Местные жители говорят, что уже не раз заявляли о своём отказе от близкого соседства с цехом. Но землю бизнесменам районная администрация почему-то всё равно выделила. В итоге сельский аким пообещал, что проект цеха так и останется на бумаге. И договор об аренде земельного участка сроком на пять лет расторгнут.

Айбек Есеев, аким Кояндинского сельского округа Акмолинской области:

- На собрании пришли к такому решению, что этот цех открываться не будет. Это внесено в протокол. Никакие работы по строительству цеха проводиться не будут.

Сельчане говорят, что не нужно трогать их мусор. У них проблемы поважнее. К примеру, в Коянды с населением в 25 тысяч человек всего одна школа. И детям приходится ходить пешком через весь посёлок, чтобы попасть на уроки. Школьный автобус здесь ходит непостоянно.

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