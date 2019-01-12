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Прилучный избил жену - СМИ

У Павла Прилучного и Агаты Муцениеце двое детей.

Фото : CC BY 3.0 / Michail Popov /12 января 2019, 01:18

Стали известны подробности конфликта между актером Павлом Прилучным и его женой Агатой Муцениеце, сообщает РЕН ТВ.

Незадолго до новогодних праздников между супругами возник словесный конфликт. По предварительным данным, Прилучный ударил Агату и запретил ей покидать дом.

Муцениеце позвонила своей подруге и пиар-менеджеру Мариам Халиловой и рассказала о произошедшем. Вскоре в коттедж звездной четы приехала полиция. Агата отказалась писать заявление на мужа, а сотрудники правоохранительных органов по итогам проверки отказались возбуждать уголовное дело.

Уроженец Шымкента Павел Прилучный известен по фильмам "На игре", "Закрытая школа", "Равновесие", "Рубеж" и "Мажор". С Муцениеце они вместе работали в нескольких проектах.


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