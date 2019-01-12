35 млн долларов получил Трамп за год от продажи недвижимости

Перед вступлением в должность лидер США передал управление своими активами сыновьям, однако остался владельцем бизнеса, который продолжает продавать имущество.

Президент США Дональд Трамп продал в 2018 году недвижимость на сумму около 35 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Forbes.

Такой вывод журнал сделал на основе анализа имущественных архивов и данных, доступных в открытых источниках.

Перед вступлением в должность лидер США передал управление своими активами сыновьям, однако остался владельцем бизнеса, который продолжает продавать имущество.

Больше половины этой суммы была выручена от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке за 900 миллионов долларов. Трамп получил около 20 миллионов долларов от этой сделки.

Около 5,5 миллиона долларов он получил от продажи объектов внутри 64-этажной башни в Лас-Вегасе. Около трети этих объектов были куплены через общества с ограниченной ответственностью. Это значит, что покупатели могут не раскрывать свою личность.

В октябре квартиру в башне купил человек, который указал в качестве своего адреса китайский город Тайюань. При этом до вступления Трампа в должность один из его юристов пообещал, что во время срока его президентства "не будут совершаться новые внешние сделки". Как считает журнал, случай с китайским покупателем может представлять собой нарушение такого обещания.

Сейчас Трамп, предположительно, владеет жилой недвижимостью на сумму около 437 миллионов долларов.

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