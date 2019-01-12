"Торпедо" и "Сарыарка" забросили 12 шайб в очередной день "регулярки" ВХЛ

Казахстанские команды играли на выезде.

ХК "Торпедо" и ХК "Сарыарка" одержали победы в матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба казахстанских клуба играли на выезде и на двоих забросили соперникам 12 безответных шайб.

Самый крупный счет был зафиксирован в Красноярске, где усть-каменогорское "Торпедо" разгромило местный "Сокол" со счетом 7:0. Причем в первом и втором периодах гости забросили всего по шайбе, а вот в третьем отрезке матча казахстанцы поразили ворота соперника пять раз. Точными бросками отметились: Максим Капитуров ('3), Андрей Виноградов ('31), Кирилл Полозов ('41), Андрей Белозеров ('42), Евгений Рымарев ('43), Евгений Белухин ('45), Талгат Жайлауов ('52).

"Сарыарка" же в Новокузнецке играла с местным "Металлургом", экс-участником КХЛ, и победила со счетом 5:0. Заброшенными шайбами отметились Максим Кицын ('2), Дмитрий Желнеровский ('29), Эдгарс Сиксна ('52), Станислав Бутузов ('53) и Кирилл Тамбиев ('56).

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