"Торпедо" и "Сарыарка" забросили 12 шайб в очередной день "регулярки" ВХЛ
Казахстанские команды играли на выезде.
ХК "Торпедо" и ХК "Сарыарка" одержали победы в матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Оба казахстанских клуба играли на выезде и на двоих забросили соперникам 12 безответных шайб.
Самый крупный счет был зафиксирован в Красноярске, где усть-каменогорское "Торпедо" разгромило местный "Сокол" со счетом 7:0. Причем в первом и втором периодах гости забросили всего по шайбе, а вот в третьем отрезке матча казахстанцы поразили ворота соперника пять раз. Точными бросками отметились: Максим Капитуров ('3), Андрей Виноградов ('31), Кирилл Полозов ('41), Андрей Белозеров ('42), Евгений Рымарев ('43), Евгений Белухин ('45), Талгат Жайлауов ('52).
"Сарыарка" же в Новокузнецке играла с местным "Металлургом", экс-участником КХЛ, и победила со счетом 5:0. Заброшенными шайбами отметились Максим Кицын ('2), Дмитрий Желнеровский ('29), Эдгарс Сиксна ('52), Станислав Бутузов ('53) и Кирилл Тамбиев ('56).
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