Приблизительная площадь возгорания составила 200-250 кв.м.

В Алматы горел автосалон, расположенный по Талгарской трассе за мкр. Думан, передает корреспондент Zakon.kz.

Пожарные тушили огонь на складе с шинами и дисками. С прилегающей территории были эвакуированы как новые, так и б/у автомобили - их утаскивали на тросах.

Приблизительная площадь возгорания составила 200-250 кв.м.

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