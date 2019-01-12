В Алматы горел автосалон
Приблизительная площадь возгорания составила 200-250 кв.м.
Фото : Zakon.kz12 января 2019, 06:15
В Алматы горел автосалон, расположенный по Талгарской трассе за мкр. Думан, передает корреспондент Zakon.kz.
Пожарные тушили огонь на складе с шинами и дисками. С прилегающей территории были эвакуированы как новые, так и б/у автомобили - их утаскивали на тросах.
Приблизительная площадь возгорания составила 200-250 кв.м.
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