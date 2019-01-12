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В Алматы горел автосалон

Приблизительная площадь возгорания составила 200-250 кв.м.

Фото : Zakon.kz12 января 2019, 06:15

В Алматы горел автосалон, расположенный по Талгарской трассе за мкр. Думан, передает корреспондент Zakon.kz.

Пожарные тушили огонь на складе с шинами и дисками. С прилегающей территории были эвакуированы как новые, так и б/у автомобили - их утаскивали на тросах.

Приблизительная площадь возгорания составила 200-250 кв.м.


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