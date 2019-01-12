Анестезиолога будут судить только по одному эпизоду.

Дело карагандинского анестезиолога-стоматолога передали в суд. Женщину обвиняют в "Ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей", повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом телеканалу "Астана" заявили в департаменте полиции области, передает Zakon.kz.

- Уголовное дело по факту смерти Архамасцева 29 декабря отправлено сначала в прокуратуру и уже на сегодняшний день уголовное дело находится в Казыбекбийском суде города Караганда, - рассказал руководитель пресс-службы ДП Карагандинской области Жанатай Сембеков.

В феврале прошлого года гражданина России, двухлетнего Семена Арзамасцева, в стоматологическую клинику привела мама. Анестезиолог провела ребенку наркоз. После чего малышу стало плохо. 14 часов в реанимации областной клинической больницы врачи боролись за его жизнь. Но спасти мальчика не удалось. Семена похоронили на родине в Омске. Сейчас, по данным полицейских, анестезиологу может грозить до пяти лет тюрьмы с лишением права в течении трех лет заниматься врачебной деятельностью. Ее сертификат врача аннулирован. При этом дело Семена, не единственное. По делу 12-летней Жансаи Омарой, скончавшейся от наркоза в той же клинике, расследование до сих пор продолжается. Проводится судебно - медицинская экспертиза. Специалисты уже почти 3 года выясняют обстоятельства гибели ребенка. Однако эти два дела в одно не объединили. Анестезиолога будут судить только по одному эпизоду.

М. Иневатова.

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