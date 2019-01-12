Русская вдова принца Нигерии перешла по наследству к его брату

После его смерти женщина воспитывает детей самостоятельно, получает от государства пенсию по инвалидности и по потере кормильца, а также делает чертежи для студентов на заказ.

50-летняя жительница Череповца Наталья Веденина, которая стала вдовой принца Нигерии, должна по законам страны выйти замуж за его младшего брата, передает Lenta.ru со ссылкой на "Московский комсомолец".

Веденина пояснила, что живет с 30-летним братом погибшего мужа Майклом, однако не готова быть его женой.

"Я не могу с ним лечь в постель, мне странно иметь с ним близкие отношения. Пока еще я слишком привязана к своему мужу", - поделилась она.

Полтора года назад у Ведениной и принца Габриэля родились близнецы. Нигериец за три месяца выучил русский язык и устроился работать трактористом. После его смерти женщина воспитывает детей самостоятельно, получает от государства пенсию по инвалидности и по потере кормильца, а также делает чертежи для студентов на заказ. По ее словам, в сумме выходит около 50 тысяч рублей в месяц, на которые она содержит двух детей и брата мужа.

33-летний принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи умер в октябре 2018 года в одном из ночных клубов Череповца. Врачи диагностировали у него обширный инфаркт. По словам Ведениной, муж раньше не жаловался на проблемы с сердцем. Его похоронили на одном из городских кладбищ. Африканские родственники не смогли приехать на прощание из-за высокой цены на билеты и длительных сроков оформления визы.

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