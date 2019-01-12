Семье погибшего уральца помогли купить квартиру

После гибели мужа супруга и дети осталась без средств к существованию.

Добрые люди не оставили в беде семью погибшего в септике мужчины. Вдова с тремя детьми Виктория Хусаинова купила квартиру. Деньги поступали на банковскую карточку женщины со всех регионов Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на TDK42.

Виктория Хусаинова не скрывает своей радости. 10 января она стала полноправной владелицей двухкомнатной квартиры, которая расположена в четырехэтажном доме. Женщина говорит, что жилье ей обошлось в 5,5 млн тенге. После гибели мужа Виктория осталась без средств к существованию. Квартиру ей арендовали волонтеры.

-Мы остались после гибели мужа ни с чем. Но люди очень хорошо помогли. Спасибо им, - говорит Виктория Хусаинова.

После покупки квартиры даже осталось немного денег. Виктория Хусаинова говорит, что на эти средства она хочет утеплить пол, поменять электропроводку и купить новую газовую плиту. Сыновья женщины уже успели обжиться на новом месте.

-Теперь мы не будем по квартирам переезжать. У меня есть свой дом, - говорит семилетний Марат.

31 мая 2018 года гражданский супруг Виктории Алексей Качулин, работавший сварщиком на дачах, погиб спасая чужого ребенка. Он пытался вызволить из септика упавшего туда пятилетнего мальчика. В канализационном колодце погибли оба- и ребенок и отец троих детей.

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