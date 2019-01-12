"Сарыарка" рассталась с двумя нападающими
В этом сезоне Иван Фищенко сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 12 матчей, Тадас Кумеляускас провёл 18 игр.
Фото : saryarka-hc.kz12 января 2019, 08:26
Нападающие Иван Фищенко и Тадас Кумеляускас покинули "Сарыарку". Об этом говорится в сообщении хоккейного клуба, передает Zakon.kz.
Согласно договору перехода нападающий Иван Фищенко пополнит состав ХК "Югра". По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Тадасом Кумеляускасом.
"Благодарим ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере", - сообщили в ХК.
В этом сезоне Иван Фищенко сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 12 матчей и набрал 5 очков, Тадас Кумеляускас провёл 18 игр и записал в актив 6 очков.
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