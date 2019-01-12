Мексиканка влюбилась в Казахстан и хочет остаться

Девушка из Мексики начала интересоваться культурой стран Центральной Азии с 12 лет, когда ей подарили книгу о Советском Союзе.

Студентка из Мексики Сандра Реал приехала в Казахстан узнать подробнее о национальном напитке кумысе. Девушка призналась, что влюбилась в местную культуру и не хочет уезжать из гостеприимной страны, пишет Sputnik Казахстан.

Почему мексиканка заинтересовалась кумысом

Сандра Реал учится на втором курсе магистратуры в Назарбаев Университете и изучает антропологию. Девушка пишет диссертационную работу о маркетинге кумыса. Тему для работы она выбрала не случайно – еще будучи студенткой бакалавриата в Мексике одну главу дипломной работы она посвятила молочным продуктам Центральной Азии.

Но найти на родине кумыс, шубат или иримшик (сыр) было невозможно, а значит, и шансов провести там полноценные исследования равнялись нулю. Из казахстанских вузов ее выбор пал на Назарбаев Университет.

"Я пишу диссертацию о том, каковы тенденции развития кумыса в Казахстане на примере Астаны и Алматы, как двух крупнейших городов. Это больше маркетинговое исследование. Хожу на базары, барахолки и провожу опросы, разговариваю с продавцами и покупателями, спрашиваю, что обычные люди знают о кумысе, какие марки предпочитают", - поделилась с агентством мексиканка.

Походы по местным рынкам стали для Сандры открытием. Она удивилась тому, что казахстанцы не узнают марки национального напитка, несмотря на большое количество отечественных производителей. Мексиканка отметила, что кумыс в Казахстане сегодня не просто напиток, но и сырье для производства новых товаров.

"Предприниматели стали готовить из кумыса экзотические продукты - конфеты, мороженое. В общем, перспективы развития у национальных напитков очень хорошие", - продолжила Сандра.

Почему мексиканка влюбилась в Казахстан

В Мексике, со слов Сандры, мало знают о Центральной Азии. Сама девушка узнала об особенностях азиатской культуры еще в детстве. В 12-летнем возрасте родители подарили ей книгу о Советском Союзе. Маленькая девочка заинтересовалась странами Центральной Азии, Кавказа и Балтии.

Сегодня Сандра хорошо владеет русским языком и отметила, что хочет как можно больше говорить и на казахском.

"Я родом из небольшого городка Оахака на юге Мексики. Тогда у нас не было финансовых возможностей путешествовать, но я была в этих странах душой, так как я их себе очень ярко представляла. Тогда я прочитала про базары, кумыс, шубат и историю казахской культуры. Мне хотелось знать больше. Русский язык я начала изучать как раз по этой причине. Честно признаться, на английском довольно мало информации о вашей стране, поэтому русский был в большей степени инструментом", - поделилась Сандра.

Казахская кухня для мексиканцев очень экзотична, добавила девушка. Родные Сандры удивляются, когда та рассказывает, что бешбармак – очень вкусное и полезное блюдо. Иностранка за время пребывания в Казахстане успела попробовать казы, карта и пельмени из конины.

Но Мексика и Казахстан имеют много общего, поделилась Сандра. На ее родине тоже есть базары, их называют меркадо.

"Точно так же у нас любят тои - большие торжества, фиесты. Я была в Шымкенте и Таразе на свадьбах одногруппниц - размах и подходы весьма схожи. Еще мексиканцы, как и казахи, часто опаздывают, никогда не приходят в заявленное время", - пояснила девушка.

Мексиканка впервые увидела снег в Астане

Студентка хочет открыть в Астане центр мексиканской культуры и преподавать испанский язык. Девушка уже потихоньку начала знакомить казахстанцев с культурой своей родины на посту президента ассоциации международных студентов в Назарбаев Университете.

Сандра добавила, что в учебном заведении царит дружественная мультикультурная атмосфера. В числе плюсов университета она назвала возможность учиться на английском языке, хороший преподавательский состав и насыщенную студенческую жизнь.

"Здесь можно работать на кампусе. Я сама подрабатываю в департаменте по приему. Помогаю с административными вопросами, консультациями, разъяснениями", - сказала она.

Одним из самых ярких воспоминаний стал падающий белоснежный снег, который мексиканка впервые увидела в Астане. Сандра призналась, что радовалась этому событию как ребенок. В первый месяц зимы непривычные для жительницы жаркого края морозы вгоняли в депрессию, но сегодня мексиканку минусовой температурой не испугать – она может спокойно гулять по заснеженному городу несколько часов кряду.

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