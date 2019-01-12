20 см снега выпало в Алматы

В течение выходных будут организованы круглосуточные работы по уборке и вывозу снега.

С 00:00 часов 12 января 2019 года в городе Алматы начал падать снег, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима, высота снежного покрова по состоянию на 08:00 часов утра составила в городе до 10 см, в горных и предгорных районах до 20 см.

В целях предупреждения гололедных явлений, с вечернего времени было организовано дежурство 155 пескоразбрасывателей на местах дислокации.

В период выпадения снега использовано 2450 тонн противогололедных материалов.

Производятся работы по подметанию и сгребанию снега на проезжей части дорог и тротуарах.

В ночной период было задействовано 556 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составило 845 человек. В дневной период планируется задействовать до 700 ед. спецтехники и 2360 дорожных рабочих.

В утренние часы производятся работы по вывозу снега в верхней части города.

В течение выходных 12-13 января будут организованы круглосуточные работы по уборке и вывозу снега.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!