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Непобежденный казахстанский боксер нокаутировал мексиканца

Нурсултанов одержал десятую победу на профи-ринге, из них восемь досрочных.

Фото : sports.kz12 января 2019, 11:33

Непобежденный казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов провел очередной бой в США, передает Vesti.kz.

На этот раз он провел восьмираундовый поединок против мексиканца Рамона Агинаги, которого отправил в нокаут во втором раунде. Таким образом, Нурсултанов одержал десятую победу на профи-ринге, из них восемь досрочных.

В рамках вечера бокса в Санта-Инесе (штат Калифорния, США) пройдут пять боев. Главным событием шоу заявлен поединок казахстанца Мадияра Ашкеева против пуэрториканца Луиса Эрнандеса.

Напомним, интересы Ашкеева и Нурсултанова представляет американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает экс-чемпион мира из России Сергей Ковалев (32-3-1, 28 КО).


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