В США оправдали четырех афроамериканцев за "изнасилование" 1949 года

Дело было признано проявлением расовой несправедивости, а "насильников" посмертно помиловали.

В штате Флориде (США) посмертно помиловали четырех афроамериканцев, которых осудили 70 лет назад за изнасилование 17-летней девушки, пишет РИА Новости.

Такое решение было вынесено после четрырехчасового разбирательства с участием губернатора штата, потомками "насильников", а также самой "жертвой" преступления. В ходе разбирательства были представлены неопровержимые доказательства невиновности мужчин. Кроме того, сама девушка, а сейчас уже женщина в инвалидном кресле, подтвердила, что как такого изнасилования не было. В итоге дело было признано проявлением расовой несправедивости, а "насильников" посмертно помиловали.

Этот инцидент произошел в 1949 году, когда 17-летняя жительница Гровленд (штат Флорида, США) заявила, что ее изнасиловали четверо афроамериканцев. Этот случай вызвал ненависть жителей города, которые осудили всех мужчин без разбора улик и опроса свидетелей. Этих афроамериканцев в итоге прозвали "Гровлендской четверкой" (Groveland Four).

Согласно разбирательству 70-летней давности, двое из обвиняемых были приговорены к смертной казни, один из них отбывал пожизненный срок в тюрьме, а четвертый "насильник" был забит до смерти жителями города. Помимо этого, после этого случая белокожая часть населения города устроила погромы в части, где проживали афроамериканцы, громя и сжигая их дома.

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