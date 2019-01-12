В рамках Пяти социальных инициатив в Балхаше восстановили общежитие медколледжа

В обновлённом помещении студенты получили комфортные условия проживания. Местами обеспечены все желающие, имеется возможность для донабора студентов.

Пятиэтажное общежитие на 300 мест было построено в 1982 году. В 90-х годах из-за трудностей его пришлось законсервировать, из-за чего со временем все коммуникации пришли в негодность. В 2018 году было принято решение о капитальном ремонте. Новости о ремонте общежития обрадовались и руководство колледжа, и студенты, сообщает Zakon.kz.

- В нашем колледже обучается более 500 студентов, больше половины из них - иногородние. Приезжают из сельских районов Карагандинской области, из южных регионов Казахстана. Поэтому вопрос общежития очень актуальный, - отметил директор Балхашского медицинского колледжа Серик Пшенбаев. - Сегодня 220 человек испытывают потребность в общежитии, а его ёмкость - 300 мест. То есть мест у нас теперь с избытком. Есть возможность увеличить набор и начать готовить акушеров. Эта специальность сейчас очень востребована.

Выполнены ремонт фасада, кровли, внутренних помещений. Установлены новые окна, сантехника и инженерные коммуникации.

Была закуплена необходимая мебель и бытовая техника. Теперь на каждом этаже есть душевые, кухни, залы для отдыха и досуга.

Впечатлениями поделились и студенты.

- Всё нравится. Здесь уютно и тепло. Созданы все условия. В секции - стиральные машины, в каждой комнате холодильник. Я приехала из Приозёрска, учусь на третьем курсе, буду медсестрой. До этого приходилось снимать квартиру и платить порядка 40 тысяч тенге в месяц, - рассказала одна из студенток Айгерим Жансеиткызы.

Один этаж в общежитии выделили для молодых врачей. Здесь обустроили 16 служебных квартир, полностью оснащённых мебелью и бытовой техникой.

Напомним, в марте 2018 года Глава государства обратился к казахстанцам с Пятью социальными инициативами. Третье направление предусматривает повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодёжи в общежитии.

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