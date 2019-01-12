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Гвардеец спас пятерых человек в Костанайской области

Он забежал в охваченную огнем кухню, отсоединил горящий газовый баллон от плиты и вытащил его на улицу.

Фото : Национальная гвардия РК12 января 2019, 12:06

9 января в поселке Кушмурун Костанайской области гвардеец спас от пожара мать троих детей и бабушку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

В квартире женщины из-за утечки газа загорелся газовый баллон. На кухне находились трое ее несовершеннолетних детей и мама. При полном охвате огнем, в квартире зашипел газовый баллон. Женщина быстро вывела детей из дома, а ее мама побежала в подъезд к соседям с криками о помощи.

К просьбе откликнулся военнослужащий воинской части 6697 Национальной гвардии сержант Медет Балабиев, который забежал в охваченную огнем кухню, отсоединил горящий газовый баллон от плиты и вытащил его на улицу.

Хозяйка квартиры написала благодарственное письмо военнослужащему в адрес командира воинской части 6697.


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