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В Алматы открыли пятый спецЦОН

Он расположен в Турксибском районе.

Фото : kolesa.kz12 января 2019, 12:14

В Алматы открыт новый специализированный ЦОН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Он расположен по адресу: Турксибский район, торговый центр "Жетысу - Семиречье", мкр. Кайрат д. 181.

"Первостепенная цель – создать удобные и комфортные условия для граждан при получении государственных услуг по регистрации перерегистрации транспортных средств, а также по выдаче водительских удостоверений. Теперь у населения есть альтернатива, в том числе и с учетом территориальности: целесообразнее обратиться в самый ближайший из них. В этой связи информируем общественность о нововведениях и призываем получать госуслуги посредством данных подразделений", - рассказал начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции города Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.

Локация СпеЦОНов города Алматы:

- СпецЦОН №1 расположен по адресу: Алатауский район, мкр. Саялы, ул. Аккайнар д.1
- СпецЦОН №2 расположен по адресу: Турксибский район, ул.Майлина д. 85
- СпецЦОН №3 расположен по адресу: Жетысуский район, ул.Серикова д. 6
- СпецЦОН №4 расположен по адресу: в Наурызбайский район, мкр.Шугыла
- СпецЦОН №5 расположен по адресу: Турксибский район, торговый центр "Жетысу - Семиречье", мкр. Кайрат д. 181.


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