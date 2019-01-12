Мужчина украл камеру наблюдения в Алматы и попал в объектив

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

20-летний мужчина орудовал в светлое время суток. Около пяти часов вечера он подошел к забору дома 222 по улице Тайманова в Медеуском районе и украл камеру наружного наблюдения, сорвав ее, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Владельцы пропажу обнаружили спустя три дня и заявили об этом в полицию.

"Несмотря на то, что о преступлении было сообщено с задержкой, нам все же удалось раскрыть его в кратчайшее время. По подозрению в его совершении задержан гр.Ш., 1998 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Оперативным путем было установлено место, куда фигурант сдал похищенную аппаратуру: сейчас видеокамера изъята и возвращена владельцу. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст.188 УК РК. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд", - сказал первый заместитель начальника Управления полиции Медеуского района майор полиции Даулет Самбетов.

В то же время в Департаменте полиции уточнили, что в минувшем году с помощью систем видеонаблюдения раскрыто 1 543 преступлений, камерами Центра оперативного Управления выявлено 15 603 административных правонарушения, 14 тысяч из них в области дорожного движения.

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