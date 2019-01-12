Самые уникальные валюты в мире

Их трудно подделать из-за сложного дизайна.

Валюта по всему миру старается не отставать от других эстетически, но также и с точки зрения мер безопасности.

Ниже представлены некоторые из самых красивых и передовых валют в мире.

1. Австралийские деньги водонепроницаемы и, как известно, их трудно подделать.

Австралийские деньги являются одними из самых передовых валют в мире: они не только полностью водонепроницаемы, но и, как известно, их трудно подделать из-за их сложного дизайна.

2. Китай изобрел купюру в 100 юаней, настолько сложную, что она поставила в тупик собственные банкоматы.

Массивные банкноты были настолько высокотехнологичными, что на самом деле китайские банкоматы сначала не могли их прочитать, и правительство должно было опубликовать заявление, в котором говорилось, что потребуется несколько дней для того, чтобы "обновить" машины, чтобы распознать новые купюры.

3. Арубанский флорин имеют различные мотивы в виде животных.

При разработке своей валюты Аруба стремился представить суть страны. Каждая из банкнот Арубы (10, 25, 50, 100, 500) имеет свой цвет, и в ней есть немного местной дикой природы. Раковины, гремучие змеи, совы, лягушки и окуни изображены на купюрах.

4. На южноафриканских рэндах изображены животные "большой пятерки" страны с одной стороны и лицо Нельсона Манделы с другой.

Когда Южная Африка стала республикой в ​​1961 году, была введена валюта рэнд — национальная валюта страны. На ее банкнотах изображена "большая пятерка" животных региона.

5. Новые канадские банкноты ориентированы вертикально и частично прозрачны.

В марте 2018 года Канада обнародовала дизайн новой 10-долларовой банкноты. Альта Десмонд из Новой Шотландии, активист движения за гражданские права, изображена на лицевой стороне первой вертикально ориентированной купюры в истории страны, которая также имеет прозрачную часть.

6. Вьетнамский донг может похвастаться микропечатью и другими передовыми мерами безопасности.

Вьетнамский донг имеет бурную историю: после пяти различных итераций до 2006 года, каждый из которых испытывал проблемы из-за отсутствия единообразия, нынешний дизайн донга является наиболее эффективным. Это может быть даже одна из самых сложных валют в мире.

7. Новая Зеландия выиграла "Банкноту года".

Согласно веб-сайту IBS, "Резервный банк Новой Зеландии начал выпускать новое семейство банкнот "Brighter Money" в 2015 году, начиная с номиналов в 5 и 10 долларов США". Эти полимерные красавицы получили награду в этом году за детальные изображения исторических фигур, карты Новой Зеландии и множество улучшенных функций безопасности.

8. Багамские деньги известны своими уникальными монетами, на которых изображены морские звезды и ананасы.

Хотя банкноты Багамских островов довольно красочные, остров, пожалуй, наиболее известен своими мелкими монетами. Багамская валюта содержит пять разных монет , каждая из которых изображает различные предметы, которые представляют страну Карибского бассейна. На монете в 1 цент выгравированы 3 морских звезды, а на монете в 5 центов изображен ананас с одной стороны.

9. Валюта Островов Кука изображает древний миф о женщине и акуле.

Острова Кука — это самоуправляемая страна у побережья Новой Зеландии, состоящая из примерно 15 островов. У этих островов есть свой миф о создании, который изображен на разных банкнотах их валюты.

Источник: Fullpicture.ru.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!