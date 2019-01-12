"Что происходит на Зеленом базаре?". Видео с оцеплением в Алматы объяснили в полиции

На территории проходила плановая отработка.

В социальных сетях распространяется видео, на котором пользователь снял полицейских на выходах из Зеленого базара в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Что происходит на Зеленом базаре? на каждом выходе стоит милиция, спецназ, полностью окружили Зеленый базар", - говорит автор ролика.

Видео: "kris_p_brothers"/ Instagram.

В Департаменте полиции Алматы объяснили, что на территории базара проходила плановая отработка.

"Была обычная плановая отработка по линии МПС и миграциионной полиции. Она проводится на выходных в торговых домах и рынках", - сообщили в ДП Алматы.

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