Около 900 гаджетов без документов изъяли полицейские в торговом доме Астаны

Было проверено 144 бутиков, в том числе 75 ремонтных мастерских.

Полиция Астаны провела плановое оперативно-профилактическое мероприятия "Стоп - преступление", в ходе которого было изъято около 900 гаджетов и запасных частей для их ремонта без документов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный Департамент полиции.

Рейд провели 11 января в возможных местах скупки и сбыта похищенного на территории торгового дома "Артем" и находящихся в нем отделах продаж б/у телефонов и их ремонта. Мероприятие проводилось в целях повышения эффективности принимаемых мер по предупреждению и раскрытию краж сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков и т.д.

Было создано 70 мобильных групп из числа полицейских Департамента и его территориальных подразделений по проверке мест скупки, продажи и ремонту мобильников, а также по выявлению нарушений миграционного законодательства и других административных правонарушений.

Полиция проверила 144 бутиков, в том числе 75 ремонтных мастерских, где обнаружено и изъято около 900 гаджетов и запасных частей для их ремонта, без подтверждающих документов.

По подозрению в совершении краж сотовых телефонов, задержаны трое граждан, ранее неоднократно судимых за аналогичные преступления.

"Из них 31-летняя местная жительница, которая совершила кражу сотового телефона марки "Huawei". Также, в ходе мероприятий задержаны и водворены в ИВС ДП г.Астаны двое подозреваемых в совершении краж сотовых телефонов. Граждан, пострадавших от противоправных действий данных граждан просим обратиться в Департамент полиции г.Астаны по адресу (Бейбитшилик 19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 716171, 716247 или на 102", - обратились в полиции.

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