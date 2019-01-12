Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в похищении и убийстве в Павлодарской области

Приговор, основанный на вердикте присяжных заседателей, в законную силу не вступил и может быть пересмотрен в апелляционном порядке.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области 10 января провозглашен обвинительный приговор, которым житель Аксу Мухамеджанов Ж.Г. осужден за похищение и убийство человека, передает Zakon.kz.

Мухамеджанов обвинялся в том, что вместе с другим лицом, в настоящее время находящимся в розыске, похитил ранее знакомого Мубаракова Д.К. и убил при отягчающих обстоятельствах.

Это дело по ходатайству подсудимого было рассмотрено с участием присяжных заседателей, которые решали вопрос о доказанности совершения преступлений, виновности Мухамеджанова, а также о его наказании.

"По итогам открытого голосования в совещательной комнате присяжные большинством голосов приняли решение о виновности Мухамеджанова в похищении человека и убийстве без отягчающих обстоятельств. Присяжные заседатели исключили квалифицирующие признаки убийства: группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, сопряженное с похищением человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", - сообщили в Павлодарском областном суде.

В этой связи действия обвиняемого были квалифицированы по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса, которая предусматривает менее строгое наказание, и ему назначено наказание в пределах предусмотренной законом санкции - 9 лет лишения свободы.

Приговор, основанный на вердикте присяжных заседателей, в законную силу не вступил и может быть пересмотрен в апелляционном порядке.

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