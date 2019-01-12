В двух областях объявлено штормовое предупреждение

Ожидается метель и туман.

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, 13 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель, туман. Южный ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Южный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области местами ожидается туман, метель, южный ветер 15-20 м/с. В Костанае ожидается метель, ветер южный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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