Внук Кунаева опубликовал уникальные фото и видео дедушки

Также он рассказал о недавно созданной странице, посвященной Динмухамеду Кунаеву.

Внук Динмухамеда Кунаева опубликовал в Facebook редкие фотографии и видеозаписи ко дню рождения дедушки, передает Zakon.kz.

"Сегодня исполняется 107 лет Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву, моему третьему дедушке, нашему Димаш ата. Мне было 7 лет, когда он скончался, но я на всю жизнь запомнил его позитивную, теплую ауру и доброе заботливое отношение. Почти каждый день мы бывали в гостях у Димаш ата, приходили с папой, дядей Эльдаром, братом Мухтаром и моим аташкой Аскаром на обед, который начинался ровно в 13:00, как по часам, без опозданий. В то время мне подарили фотоаппарат и я с удовольствием бегал по дому и делал много фотографий, большинство из которых были сделаны криво и с пальцем на объективе.. Однако сохранились и те фотографии, которые получились. Одна из таких фотографий - фотография Димаш ата, которую я сделал в его кабинете 7 августа 1993 года, за 2 недели до его кончины", - написал Димаш.

Также Димаш рассказал о недавно созданной странице, посвященной Динмухамеду Кунаеву, где периодически будут публиковаться уникальные фотографии, видео и интересные факты.

Так, на ней было опубликовано видео выступления Димаша Ахмедовича в Академии Наук РК в январе 1992 года, куда его пригласили ученые, чтобы поздравить с 80-летним юбилеем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!