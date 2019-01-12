Синоптики предупредили об ухудшении погоды в трех регионах Казахстана

Туманы и метели ожидаются в ряде областей.

Казахстанские синоптики распространили штормовое предупреждение по трем регионам страны, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

13-15 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Днем 13, сутки 15 января местами ожидается юго-восточный ветер 15-20 м/с.

13 января в Мангистауской области ожидается местами туман.

13 января в Актюбинской области ожидается местами низовая метель, гололед, порывы южного ветра 15-20 м/с.

г. Актобе: ночью 13 января ожидается низовая метель, порывы южного ветра 18 м/с.

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