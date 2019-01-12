Грузовик наехал на зрителя на ралли Дакар-2019

Гонщик "КАМАЗ-мастер" Каргинов дисквалифицирован из-за наезда на зрителя.

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова дисквалифицирован на ралли "Дакар" из-за наезда на зрителя во время пятого этапа соревнования, проходящего в Перу, передает РИА Новости.

После пятого этапа Каргинов занимал третье место в генеральном зачете грузовиков, уступая 16 минут 45 секунд лидеру и партнеру по команде Эдуарду Николаеву.

После старта на скоростном спецучастке на его машине вышел из строя редуктор переднего моста, экипаж ехал на заднем приводе, с большим трудом преодолевая дюны. На одном из сложных подъемов в песках собралось большое количество хаотично стоявших групп зрителей. Пилот пытался преодолеть подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей. Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины.

Решение организаторов ралли по данному случаю оказалось жестким – экипаж Каргинова дисквалифицирован с гонки.

Отмечается, что Каргинов "не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезду на бивуак".

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