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Видео, на котором отец тащит дочь по полу за капюшон, возмутило Сеть

Видеокадры стали вирусными.

Фото : CC0 / Pixabay12 января 2019, 17:25

Пользователи Сети распространили видеоролик, который моментально стал вирусным, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина (скорее всего это отец) волочет по полу за капюшон куртки девочку. Дело происходит в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

Мужчина спокоен – он просто тянет ребенка по полу за капюшон куртки. Девочка тоже спокойна – она не вырывается, не плачет, а едет по полу, скрестив руки на груди.

Некоторые пользователи предположили, что девочка устала путешествовать, и отец предпринял единственно возможный способ транспортировки. Другие полагают, что в этой семье просто принято именно так обращаться с детьми.

Так или иначе, но действия отца вроде не нанесли вреда ребенку, однако вызвали широкое обсуждение в интернет-сообществе.


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