Видео, на котором отец тащит дочь по полу за капюшон, возмутило Сеть

Видеокадры стали вирусными.

Пользователи Сети распространили видеоролик, который моментально стал вирусным, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина (скорее всего это отец) волочет по полу за капюшон куртки девочку. Дело происходит в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

Мужчина спокоен – он просто тянет ребенка по полу за капюшон куртки. Девочка тоже спокойна – она не вырывается, не плачет, а едет по полу, скрестив руки на груди.

Некоторые пользователи предположили, что девочка устала путешествовать, и отец предпринял единственно возможный способ транспортировки. Другие полагают, что в этой семье просто принято именно так обращаться с детьми.

Так или иначе, но действия отца вроде не нанесли вреда ребенку, однако вызвали широкое обсуждение в интернет-сообществе.

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