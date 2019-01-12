ДТП с летальным исходом произошло на трассе "Атырау - Уральск"

Еще пять человек пострадали.

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе "Атырау - Уральск", передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

ДТП со смертельным исходом случилось утром 12 января. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. В результате водитель одной машины погиб на месте. Ему было 32 года.

Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

По предварительным данным, пять человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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