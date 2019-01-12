Промоутер "Канело" объявил дату и место третьего боя с GGG
Сторона мексиканца заинтересована провести это событие на выходных в честь праздника "Синко де майо" в Лас-Вегасе.
Фото : sports.kz12 января 2019, 21:00
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя заявил о старте переговорного процесса по третьей части противостояния Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса, сообщает Sports.kz.
Сторона мексиканца заинтересована провести это событие на выходных в честь праздника "Синко де майо" в Лас-Вегасе. Ранее они информировали, что "Канело" планирует вернуться на ринг 4 мая.
— Прошлым вечером я провел предварительные переговоры с людьми Головкина. Мы предложили провести третий бой на праздник "Синко де майо", что является самой значимой датой для бокса в Лас-Вегасе. Так что, мы начинаем переговоры. "Канело" готов драться с кем угодно. Их третий поединок — реальная возможность. Переговоры начаты, посмотрим, куда они приведут, — сказал Де ла Хойя в интервью радио ESPN Houston.
Первые два поединка GGG и "Канело" также прошли в Лас-Вегасе. В первом была зафиксирована ничья, а во втором судьи отдали победу Альваресу.
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