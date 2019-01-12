Восемь тысяч протестуют в Париже.

Более 30 тысяч человек участвуют в протестах "желтых жилетов" по всей Франции, восемь тысяч протестуют в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Это уже девятая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся акции протеста "желтых жилетов", зачастую сопровождающиеся беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Как сообщается, по данным от 14.00 по местному времени (19.00 аст), по всей стране в акциях "желтых жилетов" участвовали 32 тысячи человек, а в Париже - восемь тысяч.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!