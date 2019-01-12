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Около 20 горняков в Китае оказались под завалами из-за обвала на шахте

Информация о том, что кто-то из горняков погиб или пострадал, пока не поступала.

Фото : © РИА Новости / Игорь Зарембо12 января 2019, 21:59

Обвал произошел на одной из угольных шахт в городе Шэньму провинции Шэньси в центральной части Китая, около 20 горняков оказались под завалами, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 18.00 по местному времени (16.00 аст) на шахте "Байцзи".

На месте работают экстренные службы, информация о том, что кто-то из горняков погиб или пострадал, пока не поступала.


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