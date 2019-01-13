Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой по ноге

Ким одержал победу в первом же раунде противостояния.

Фото : rusnext.ru13 января 2019, 00:48

Южнокорейский боец смешанного стиля (MMA) Сун Квон Ким отправил в нокаут бразильца Андре Оливейру на турнире RFC Way of the Dragon. Кадры с эпизодом опубликованы в Twitter-аккаунте JHKMMA.

Ким одержал победу в первом же раунде противостояния. Корейцу хватило единственного удара ногой в ногу соперника, чтобы заставить Оливейру капитулировать. Бразилец свалился на канвас, после чего рефери присудил победу Киму техническим нокаутом.

Для Кима победа стала четвертой в профессиональной карьере при двух поражениях. Оливейра — более опытный боец. Его рекорд: 11 побед и восемь поражений.

Источник: Лента.ру


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты