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Как казахстанец Нурсултанов победил мексиканца в США

Бой прошел в штате Калифорния.

Фото : Golden Boy Promotions13 января 2019, 01:12

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (10-0, 8 КО) одержал десятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Санта-Инесе (штат Калифорния, США) средневес Нурсултанов встречался с 26-летним мексиканцем Рамоном Агинаги (13-2, 26 КО). Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором победой казахстанца нокаутом.

25-летний Нурсултанов дебютировал в профи в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе. Из десяти боев девять он провел в США, а еще один раз выступал в Казахстане.

Видео нокаута в бою Нурсултанов - Агинаги:

В главном событии вечера бокса в Санта-Инесе казахстанец Мадияр Ашкеев (11-0, 6 КО) единогласным решением судей победил пуэрториканца Луиса Эрнандеса (16-7, 9 КО).

Интересы Ашкеева и Нурсултанова представляет американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает экс-чемпион мира из России Сергей Ковалев (32-3-1, 28 КО).


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