В ряде регионов Казахстана закрыты участки автодорог

Причиной стало ухудшение погодных условий.

Закрыты автодороги в трех областях Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казавтодор".

В Алматинской области из-за дождя и гололеда закрыт участок поселок Кольбай - село Ушарал автодороги Алматы - Усть-Каменогорск.

В Актюбинской области закрыт участок граница ЗКО - поселок Хобда автодороги Самара - Шымкент в связи с ухудшением погодных условий в ЗКО. Кроме того, закрыт участок граница РФ - граница Актюбинской области автодороги Самара - Шымкент.

В ВКО закрыт участок село Северное - поворот на город Серебрянск автодороги Усть-Каменогорск – Зыряновск - Рахмановские ключи для грузовых автомашин в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале в зимний период.

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