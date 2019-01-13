Перенесшего инсульт младенца прооперировали в Актау

Операция длилась почти час.

Ребенок поступил в детскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии. Младенцу поставили диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения в последствии перенесенного инсульта, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Ребенок 2018 года рождения поступил в детскую областную больницу с диагнозами острое нарушение мозгового кровообращения в последствии перенесенного инсульта и анемия тяжелой степени.

- Операция длилась почти час. Проводил операцию детский нейрохирург Ербол Кенжевалов. По словам врача, операция прошла успешно, хотя операция считается сложной, в данный момент ребенок проснулся и уже кормится от груди матери, - сообщил Азамат Сарсенбаев.

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