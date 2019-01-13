Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Перенесшего инсульт младенца прооперировали в Актау

Операция длилась почти час.

Фото : lada.kz13 января 2019, 06:00

Ребенок поступил в детскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии. Младенцу поставили диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения в последствии перенесенного инсульта, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Ребенок 2018 года рождения поступил в детскую областную больницу с диагнозами острое нарушение мозгового кровообращения в последствии перенесенного инсульта и анемия тяжелой степени.

- Операция длилась почти час. Проводил операцию детский нейрохирург Ербол Кенжевалов. По словам врача, операция прошла успешно, хотя операция считается сложной, в данный момент ребенок проснулся и уже кормится от груди матери, - сообщил Азамат Сарсенбаев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты