Кызылординский школьник изобрёл ветрогенератор

Среди преимуществ его изобретения - изоляция шума, использование при строительстве недорогого материала - металлопластика.

Ученик 12-класса Назарбаев интеллектуальной школы Кызылорды Алихан Шакиман с помощью 3D-моделирования спроектировал уникальный вид ветрогенератора, сообщает Zakon.kz со ссылкой "Хабар 24".

По его расчетам, он позволит рационально использовать альтернативную энергию. Тема особо актуальна для Приаралья, где практически круглый год дует ветер. По словам юного ученого, среди преимуществ его изобретения - изоляция шума, использование при строительстве недорогого материала - металлопластика. Вырабатываемой мощности хватит на то, чтобы обеспечить электроэнергией целый микрорайон. По мнению экспертов, этот проект не имеет аналогов в мире.

- Пришел к выводу, что самый оптимальный и лучший вариант будет конусообразный вид. То есть, каким бы ни был показатель окружающей среды, потоков воздуха, мы получаем больший показатель при обрабатывании, - рассказал ученик Назарбаев интеллектуальной школы Кызылорды Алихан Шакиман.

Над научной работой ученик работал два года и при помощи инженеров, оригинальность идеи в том, что этот ветрогенератор – экологически безвредный, с одной стороны он уменьшает шум, с другой стороны он экономен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!