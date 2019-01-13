Бывшему премьеру Кыргызстана Исакову добавили обвинение
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Ряд должностных лиц во главе с бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб государству на сумму более 111 млн долларов, пишет 24.kg.
Сапару Исакову грозит до 20 лет лишения свободы.
Также ему предъявили еще одно обвинение - в коррупции при ремонте Исторического музея. Расследование данного уголовного дела продолжают в ГКНБ. По мнению следствия, преступные действия Сапара Исакова и других должностных лиц нанесли государству ущерб на общую сумму 101 млн сомов (более 500 млн тенге).
Экс-президенту переходного периода Розе Отунбаевой комиссия по помилованию при главе Кыргызстана отказала в удовлетворении ходатайства о помиловании лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. По ее данным, для удовлетворения заявления требуется согласие самого заключенного. Омурбек Текебаев просить о помиловании отказался.
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