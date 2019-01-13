Трамп заявил, что ему нечего скрывать относительно встреч с Путиным

Президент США отметил, что говорил с российским коллегой "об очень позитивных вещах".

Президент США Дональд Трамп никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно его встреч с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в субботу в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Журналист попросила Трампа прокомментировать статью, опубликованную в газете The Washington Post, в которой утверждалось, что он утаивал от членов администрации детали встреч с Путиным. "У меня были такие беседы, какие были у любого президента США", - ответил Трамп. Он подчеркнул, что ему "нечего скрывать" и обвинил издание в лоббистской деятельности в пользу компании Amazon.

"У нас была отличная беседа, - отметил Трамп, говоря о встрече с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года. - Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах". "Я ничего не скрываю. Мне совершенно безразлично", - добавил он, говоря о возможности обнародования подробностей встреч.

"У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но, когда дело касается Путина, они говорят: "О чем они беседовали?" - констатировал Трамп. "Мы говорили об очень позитивных вещах", - добавил он.

Журналист также упомянула об опубликованной в пятницу в газете The New York Times статье, в которой утверждалось, что в ФБР негласно проводили проверку, чтобы выяснить, действует ли Трамп в интересах России. Сотрудница Fox News, в частности, спросила президента США, работал ли он когда-либо на РФ. "Думаю, это самый оскорбительный вопрос, который мне когда-либо задавали. Это самая оскорбительная статья, которую я когда-либо читал", - ответил Трамп.

Американский лидер также выступил с утверждением, что он "проявлял большую жесткость в отношении России, чем любой другой президент США".

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