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Автобус врезался в грузовик с газовыми баллонами в Алматы

В ДТП пострадали пассажир грузовика и пассажир автобуса, обоих госпитализировали.

Фото : из открытых источников13 января 2019, 11:00

В алматинском микрорайоне "Шанырак" произошло ДТП со смертельным исходом, передает Sputnik Казахстан.

Городской автобус при попытке объехать затормозившую для поворота иномарку, оказался на встречной полосе и лоб в лоб врезался в грузовую "ГАЗель", которая перевозила газовые баллоны.

ДТП случилось на пересечении Жанкожа батыра и Сырым батыра накануне вечером.

Водитель грузовика скончался до приезда "скорой". Двое пассажиров — один из "ГАЗели" и один из автобуса также получили травмы и были госпитализированы.


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