"Барыс" примет "Сочи"

В четверг "Барыс" прервал победную серию в регулярном чемпионате, уступив дома китайскому "Куньлуню".

В воскресенье астанинский "Барыс" проведёт очередной матч домашней серии января — соперник "ХК Сочи", передает Sports.kz.

В четверг "Барыс" прервал победную серию в регулярном чемпионате, уступив дома китайскому "Куньлуню" — 1:3. На 39-й секунде встречи Алексей Маклюков вывел хозяев вперёд, забросив первую шайбу в сезоне. Но в дальнейшем забивали только гости. Хенрик Карлссон сделал 28 "сейвов", а третья шайба влетела уже в пустые ворота за 1:13 до конца матча. "Барыс" потерял одну позицию в таблице Восточной Конференции — команда располагается на 5-й строчке, набрав 65 очков в 46 играх. В списке травмированных игроков пусто.

"ХК Сочи" в пятницу открыл выездную серию по городам Восточной конференции матчем в Уфе. Команда Сергея Зубова отыгралась с 0:3 по ходу матча с "Салаватом Юлаевым", сделав счёт 4:4 за 6 минут до конца третьего периода. Однако в овертайме гол Антона Бурдасова принёс хозяевам победу. За "ХК Сочи" по разу забили Йокипакка, Калетник, О’Делл и Коллинз. Вратарь Константин Барулин отразил 26 бросков. В таблице Западной Конференции сочинцы на 8-й строчке — 50 очков в 48 матчах. В списке травмированных пять игроков: защитники Никита Щитов, Олег Погоришный и Йоанн Овитю, форварды Дмитрий Лугин и Степан Старков. Это вторая встреча "Барыса" и "ХК Сочи" в текущем сезоне — 5 января в Сочи казахстанская команда одержала победу 3:0.

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