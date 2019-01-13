Павлодарец пробежал 70 км за семь часов в мороз

В 20-градусный мороз мужчина преодолел 10 кругов по набережной Иртыша, сделав за весь супермарафон всего одну остановку.

Свой личный рекорд 57-летний спортсмен-любитель посвятил своему деду – участнику Великой Отечественной войны, передаёт BNews.kz.

Супермарафон Евгения Белова стал частью патриотической акции, стартовавшей в павлодарской средней школе №15, откуда на фронт в годы войны ушли 16 молодых ребят, шестеро из них не вернулись с полей сражения.

"Самым сложным для меня было бежать в мороз. Где-то на 50-м километре начал замерзать, товарищи уговорили сделать остановку и переодеться. Очень благодарен тем, кто меня поддерживал. Свой забег я посвящаю памяти ветеранов и своему деду - Александру Александровичу Рябчикову, который в годы Великой Отечественной войны сражался под Москвой в зенитных войсках", - рассказал супермарафонец.

Спортсмен побил свой личный рекорд, который до этого момента равнялся 60 км. В мае этого года Белову предстоит еще один супермарафон - Tengri Ultra Trail в Алматы, где дистанцию в 70 км нужно будет преодолеть по горной местности.

Все семь часов, которые потребовались Евгению Белову на забег, его сопровождали участники движения Runing Pavlodar: триатлонисты, биатлонисты и легкоатлеты. Количество участников акции символичное – 16 – ровно столько, сколько молодых ребят потеряла школа на войне. Если сложить расстояние, что пробежали павлодарцы за день вместе – получится 400 км.

Среди сопровождающих спортсменов - марафонец Омыржан Ошанов, знаменитый тем, что четыре года назад проплыл 70 км по Иртышу, кроме того – совершил путешествие на велосипеде от Павлодара до Москвы и от Павлодара до Монголии. Вместе с Евгением Беловым марафонец пробежал 42 км.

Как рассказала директор школы №15 Нургуль Шакенова, забег памяти ветеранов войны организован комитетом выпускников школы разных возрастов и профессий. В рамках акции старшеклассникам показали фильм об истории школы в годы войны, а марафонец Омыржан Ошанов поделился с ребятами мастер-классом по физической подготовке.

"Наша школа была основана в 1940 году и в 2020 году отметит 80-летие. В этом году в рамках программы "Рухани жаңғыру" мы запускаем проект "Наши выпускники – наше достояние". В течение года будем собирать информацию обо всех наших известных выпускниках, начиная от фронтовиков, заканчивая современниками. Первый альбом о них планируем выпустить в мае этого года", - рассказала Нургуль Шакенова.

В рамках акции ее участники возложили цветы к мемориальной доске шестерым солдатам, которые так и не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны: Василию Булычеву, Вадиму Бессонову, Василию Бакланову, Владимиру Вылягтанину, Леониду Синицкому и Леониду Устиненко.

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