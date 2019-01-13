"Все прошло безупречно". Марадону прооперировали
Он был госпитализирован в Буэнос-Айресе для плановой операции по поводу открывшегося кровотечения в желудке.
Фото : РИА Новости/Владимир Астапкович13 января 2019, 12:17
Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер клуба "Дорадос" (Мексика) аргентинец Диего Марадона прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса. Об этом заявил его адвокат Матиас Морла на своей странице в "Твиттере", передает Life.
- Диего перенёс операцию, всё прошло безупречно. Огромная благодарность медикам клиники "Оливос" за профессионализм и хорошее отношение. Теперь ожидаем восстановления, чтобы Диего мог вернуться к работе как можно скорее, - пояснил Морла.
Ранее стало известно, что Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе для плановой операции по поводу открывшегося кровотечения в желудке.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953672-69479b43d550689e06ffd7d7c0ffa072
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...