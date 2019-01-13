"Все прошло безупречно". Марадону прооперировали

Он был госпитализирован в Буэнос-Айресе для плановой операции по поводу открывшегося кровотечения в желудке.

Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер клуба "Дорадос" (Мексика) аргентинец Диего Марадона прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса. Об этом заявил его адвокат Матиас Морла на своей странице в "Твиттере", передает Life.

- Диего перенёс операцию, всё прошло безупречно. Огромная благодарность медикам клиники "Оливос" за профессионализм и хорошее отношение. Теперь ожидаем восстановления, чтобы Диего мог вернуться к работе как можно скорее, - пояснил Морла.

Ранее стало известно, что Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе для плановой операции по поводу открывшегося кровотечения в желудке.

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