Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Арлан" разгромил "Гомель" на Континентальном Кубке

Сегодня состоится последняя игра на Континентальном кубке против хозяев – ХК "Белфаст Джайантс".

Фото : Управление физической культуры и спорта Акмолинской области13 января 2019, 14:17

Кокшетауские хоккеисты выиграли вторую игру финала Континентального Кубка, проходящего в Северной Ирландии. Об этом сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает Zakon.kz.

В Белфасте (Северная Ирландия) проходит финал Континентального кубка, где Казахстан представляет чемпион страны по хоккею с шайбой сезона 2017-2018 гг. ХК "Арлан" из Кокшетау.

Матч между клубами "Арлан" и "Гомель" (Беларусь) завершился с разгромным счетом 8:2. Кокшетауские хоккеисты зарабатывают три очка. Лучшим игроком встречи признали Дмитрия Потайчука.

В итоге копилке у волков уже шесть очков. Ранее, первую игру против ХК "Катовице" (Польша) хоккеисты из Кокшетау выиграли со счетом 2:4. Лучшим игроком матча стал Иван Киселев.

Сегодня в 23:00 по времени Астаны состоится последняя игра на Континентальном кубке против хозяев – ХК "Белфаст Джайантс".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты