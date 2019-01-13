"Арлан" разгромил "Гомель" на Континентальном Кубке

Сегодня состоится последняя игра на Континентальном кубке против хозяев – ХК "Белфаст Джайантс".

Кокшетауские хоккеисты выиграли вторую игру финала Континентального Кубка, проходящего в Северной Ирландии. Об этом сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает Zakon.kz.

В Белфасте (Северная Ирландия) проходит финал Континентального кубка, где Казахстан представляет чемпион страны по хоккею с шайбой сезона 2017-2018 гг. ХК "Арлан" из Кокшетау.

Матч между клубами "Арлан" и "Гомель" (Беларусь) завершился с разгромным счетом 8:2. Кокшетауские хоккеисты зарабатывают три очка. Лучшим игроком встречи признали Дмитрия Потайчука.

В итоге копилке у волков уже шесть очков. Ранее, первую игру против ХК "Катовице" (Польша) хоккеисты из Кокшетау выиграли со счетом 2:4. Лучшим игроком матча стал Иван Киселев.

Сегодня в 23:00 по времени Астаны состоится последняя игра на Континентальном кубке против хозяев – ХК "Белфаст Джайантс".

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