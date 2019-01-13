Роберт Де Ниро признался, что никогда не согласился бы играть Дональда Трампа

Актер заявил, что считает президента США "ужасным" и "совершенно аморальным" человеком, который представляет опасность для страны и демократических ценностей.

Актер Роберт Де Ниро утверждает, что никогда не стал бы играть роль президента США Дональда Трампа, поскольку в таком случае не смог бы сопереживать своему герою. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag, передает ТАСС.

"Для каждого образа, который я изображаю, я всегда нахожу что-то, что вызывает чувство сопереживания", - сказал 75-летний актер. Он признался, что долго изучает того, кого будет играть, рассматривает человека под разными углами.

"В случае Трампа я каждый день заново пытаюсь найти хоть что-то, что вызовет чувство сопереживания, но мне это не удается, это невозможно", - отметил Де Ниро. "Трамп был и остается мне глубоко несимпатичным", - подчеркнул он. Актер утверждает, что его единственным подходящим ответом на предложение сняться в роли Трампа было бы: "Никогда".

Де Ниро заявил, что считает Трампа "ужасным" и "совершенно аморальным" человеком, который представляет опасность для США и демократических ценностей. Ранее актер и президент уже обменивались колкостями в адрес друг друга.

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