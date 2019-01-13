Цифровая карта сейсмического состояния жилых домов Алматы появится в Сети

Мегаполис полностью отсканирован при помощи современной аэрофотосъемки, создан 3D-генплан.

В Алматы создают цифровую карту сейсмического состояния каждого жилого дома, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Ее разрабатывают местные архитекторы и градостроители. Она подскажет, как усилить жилище и какими материалами. Все расчеты будут производить с помощью компьютерной программы.

Получить сведения горожане смогут, не выходя из дома. Информация о техническом состоянии домов алматинские архитекторы перевели в цифровой формат. Они создали электронные паспорта сооружений. Уже оцифровано более 10 тысяч объектов.

Благодаря новым информационным технологиям время рассмотрения заявлений на перепланировку сократится в два раза. Благодаря цифровизации стало возможным получить и разрешительные документы на строительство, не выходя из дома – в онлайн-режиме.

Алмасхан Ахмеджанов, руководитель управления архитектуры и градостроительства г. Алматы:

- Нами уже разработано электронное получение архитектурно-планировочного задания. То есть человек, не выходя из своего дома, может подать заявление. Это заявление обрабатывается в самой системе: показывает на карте, где этот объект находится, может увидеть инженерные коммуникации, которые там находятся к этому объекту.

Мегаполис полностью отсканирован при помощи современной аэрофотосъемки, создан 3D-генплан. Цифровая карта позволила перевести в онлайн режим многие процедуры, связанные с городской застройкой.

Алмасхан Ахмеджанов, руководитель управления архитектуры и градостроительства г. Алматы:

- С момента вообще всех реформ, которые озвучил Глава государства, произошел очень большой эффект - начали упрощаться все разрешительные процедуры. Те компоненты, которые раньше находились разрозненно, на сегодняшний день уже скомпонованы в одном сервере.

Цифровая карта будет интересна и инвесторам.

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