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Под завалами в Париже нашли еще одно тело

Погибшей оказалась молодая женщина.

Фото : © AP/Kamil Zihnioglu13 января 2019, 17:26

Спасатели нашли тело еще одного погибшего в результате взрыва в одном из зданий в центре Парижа. Таким образом, число жертв ЧП возросло до четырех. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на FranceInfo.

По информации издания, погибшей оказалась молодая женщина.

Напомним, взрыв произошел 12 января около 9:00 по местному времени на улице Тревиз в Париже. По предварительным данным, это случилось из-за утечки газа. Ранее сообщалось о трех жертвах случившегося, это двое пожарных и гражданка Испании. Кроме того, около 50 человек, в том числе украинец, получили ранения.

Казахстанцев среди пострадавших нет, сообщили в МИДе.


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