Никто не способен остановить Украину - Порошенко
Залогом независимости и сил страны президент видит в создании автокефальной церкви.
Фото : из открытых источников13 января 2019, 17:52
Украинская независимость стала крепче с созданием автокефальной церкви, заявил президент Петр Порошенко в Twitter. Об этом сообщает Zakon.kz.
"Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. Мы завоевали нашу независимость, но это не конец, а только начало, нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи", — утверждает Порошенко.
В декабре в Киеве образовали автокефальную церковь в результате слияния двух неканонических церковных структур, которые действовали ранее в стране. Церковь возглавил Епифаний Думенко.
Ми вибороли нашу незалежність, але це не завершення, а лише початок – нам як і раніше потрібна єдність. Однак, вже точно ніхто не здатен зупинити Україну і українців, які знімають ярмо московської церкви і московської імперії— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 января 2019 г.
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