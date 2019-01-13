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Никто не способен остановить Украину - Порошенко

Залогом независимости и сил страны президент видит в создании автокефальной церкви.

Фото : из открытых источников13 января 2019, 17:52

Украинская независимость стала крепче с созданием автокефальной церкви, заявил президент Петр Порошенко в Twitter. Об этом сообщает Zakon.kz.

"Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. Мы завоевали нашу независимость, но это не конец, а только начало, нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи", — утверждает Порошенко.

В декабре в Киеве образовали автокефальную церковь в результате слияния двух неканонических церковных структур, которые действовали ранее в стране. Церковь возглавил Епифаний Думенко.


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