Никто не способен остановить Украину - Порошенко

Залогом независимости и сил страны президент видит в создании автокефальной церкви.

Украинская независимость стала крепче с созданием автокефальной церкви, заявил президент Петр Порошенко в Twitter. Об этом сообщает Zakon.kz.

"Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. Мы завоевали нашу независимость, но это не конец, а только начало, нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи", — утверждает Порошенко.

В декабре в Киеве образовали автокефальную церковь в результате слияния двух неканонических церковных структур, которые действовали ранее в стране. Церковь возглавил Епифаний Думенко.

Ми вибороли нашу незалежність, але це не завершення, а лише початок – нам як і раніше потрібна єдність. Однак, вже точно ніхто не здатен зупинити Україну і українців, які знімають ярмо московської церкви і московської імперії — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 января 2019 г.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!