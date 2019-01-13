Два уголовника из СКО сбежали в Астану

Обоих осудили в разные годы за разбойные нападения.

Североказахстанские полицейские провели сразу два задержания в Астане, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По информации департамента полиции, в столице два жителя Айыртауского района скрылись от отбывания наказания.

Обоих осудили в разные годы за разбойные нападения. Неотбытую часть наказания им заменили на ограничение свободы. Один пренебрег условиями условно-досрочного освобождения, другого "утомили" процедуры пробационного контроля - оба покинули место жительства, скрывшись в неизвестном направлении. Даже розыскные дела на них завели в один день - 26 октября 2018 года.

"Сотрудники отделения криминальной полиции Айыртауского района провели тщательную отработку круга знакомств разыскиваемых. Как ни старались они избежать внимания правоохранительных органов, все следы замести не удалось. Стражи правопорядка установили, что преступники находятся в Астане. Командированные в столицу айыртауские полицейские задержали их. Сейчас оба находятся в изоляторе временного содержания, ожидая нового суда и возвращения в места лишения свободы", - рассказали в пресс-службе.

Всего за прошлый год по Северо-Казахстанской области разыскивались 132 человека, из них задержали 92. Сейчас в розыске числятся 40 уголовных преступников.

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