Вопрос о доверии правительству Мэй поставят на голосование

Глава партии лейбористов Джереми Корбин заявил, что "это будет уже очень скоро".

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании в скором времени попытается поставить вопрос о доверии правительству Терезы Мэй на голосование в парламенте страны. Об этом глава лейбористов Джереми Корбин заявил в воскресенье в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра", передает ТАСС.

"Мы внесем предложение о том, чтобы вынести вотум недоверия правительству тогда, когда решим это сделать, однако это будет уже очень скоро. Не переживайте по этому поводу", - отметил Корбин на вопрос Марра о том, будут ли лейбористы добиваться немедленного проведения вотума в случае, если парламент во вторник отвергнет предлагаемый Мэй проект сделки об условиях Brexit.

Корбин повторил, что лейбористы заинтересованы в проведении досрочных парламентских выборов, однако в этом случае, по его словам, сроки осуществления переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях их дальнейшего сотрудничества придется продлить. Корбин также напомнил, что официальная позиция партии не исключает возможности проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС, "если все остальные возможности будут истощены".

25 ноября минувшего года ЕС и Великобритания по итогам длившихся полтора года переговоров согласовали сделку по условиям Brexit, однако ее также должен одобрить парламент Соединенного Королевства. Глава консервативного правительства меньшинства Тереза Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, так как большинство членов Палаты общин потребовали от нее заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit. В сложившихся условиях Мэй приняла решение перенести с 11 декабря на 15 января парламентское голосование по ранее достигнутому с властями ЕС соглашению, однако многие эксперты предсказывают, что в Палате общин правительство потерпит поражение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!